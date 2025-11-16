ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１６日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」第１戦が行われ、日本が１１―４で韓国に勝利したことを伝えた。スタジオでは来年３月のＷＢＣ出場についてドジャースのゴームズＧＭが大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の参加について「まだＷＢＣのことは話していない。今後協議していく」と話したことを伝えた。生出演した元中日監督の落合