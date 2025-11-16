気になっていたダイソーの卓上クリーナー『乾電池式卓上クリーナー』を購入してみました！他店ではこの手の商品が1,000円以上で売られているのをよく見ますが、こちらはなんと550円（税込）！お手頃価格なのに吸引力があり、しっかりお掃除できるのも魅力です。正直期待していなかったものの、優秀で驚きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：乾電池式卓上クリーナー価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー