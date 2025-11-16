【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】大坂なおみは「日本人ファースト」をどう思うのか今年も残りわずか。振り返れば、大谷、オオタニ、OHTANIの一年だった。オフには、巨人・岡本、ヤクルト・村上、西武・今井、楽天・則本ら有力選手が続々とメジャー挑戦を宣言と、変われば変わるものだ――。野茂英雄が球団との確執から渡米したのは1995年で、ドジャースとはマイナー契約だった。トルネードがあっと驚く13勝、最多奪三