買い手(借り手)のつかない事故物件に泊まり込み、「オバケ調査」をする不動産コンサルタント・児玉和俊さん。事故物件でも安心して住めることを証明し、不動産の価値を“戻す”取り組みをしている。近著「事故物件の、オバケ調査員心理的瑕疵物件で起きた本当の話」（Gakken）では、児玉さんが体験した科学では証明できない出来事も綴られている。物価高で男性の“孤独死”が増える？ 翻訳本が話題…交友関係「広い」が半減の