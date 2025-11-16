大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」にて、人気キャラクター「すみっコぐらし」との装飾コラボレーション第2弾が開催！2025年11月21日(金)から12月25日(木)までの期間、「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」と題し、広場ごとに特色の異なるクリスマス装飾で「すみっコ」たちがお出迎えしてくれます！「泉の広場」には「ねこ」の車掌が運転する汽車が登場するなど、幻想的なフォトスポットが楽しめます。 ホ