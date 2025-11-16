野球韓国代表チームがブルペンの乱調により逆転負けし日本戦10連敗を記録した。リュ・ジヒョン監督率いる韓国は15日、東京ドームで開かれた「2025Kベースボールシリーズ」日本との初の強化試合で、4−11で敗れた。マウンドは日本打線に安打12本と四死球11個を渡し、打線は6安打（2本塁打）を叩き出すのにとどまった。韓国野球がプロ1軍の選手が出場する大会で日本を破ったのは2015年プレミア12準決勝戦が最後だ。その後2017年のア