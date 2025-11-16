ドジャース・大谷翔平投手が１５日（日本時間１６日）、インスタグラムを更新。愛犬デコピンのデザイン入りゴルフボールとアイアンの写真を投稿した。ゴルフメーカーダンロップ社製で、アイアンは２４年に始球式をした際のデコピンと大谷がハイタッチしているイラスト。デコピンは背番号１７のユニホームを着用し、嬉しそうな表情を浮かべておりＳＮＳでは「可愛いな〜」、「大谷さんゴルフするのかな」などの声が上がっている