北川景子(39)が物乞い役を演じている。言うまでもなく、朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でのこと。北川の物乞い役は初めて。というより、物乞い役の経験のある女優は滅多にいない。◆お姫様から物乞いへ、激変する役名前は雨清水タエ。第16回(10月20日)まではお姫様のような女性だった。元家老の家から元上級武士の傅(堤真一)に嫁いだからである。もっとも、明治維新後に家業とた機織工場が失敗。傅も病死したため