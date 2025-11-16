―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― 2025年もあと1ヶ月と少し。「新語・流行語大賞」や「今年の漢字」など1年を振り返る企画が動き始めました。というわけで今回は、2025年、ゲーム業界の明るいニュース＆暗いニュースを振り返っていきたいと思います。まずはポジティブな話題といえば、6月5日に発売された新ハード「Nintendo Switch 2」のヒット。11月4日の任天堂中間期決算によると、発売から約4ヶ月で1000万台を突破、予