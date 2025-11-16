大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年10月6日記事は取材時の状況）＊＊＊パチスロ台の設定状況を把握している店長から高設定台を聞き、一日打って儲けたお金を店長と山分けする。そんな、お店や客に対して裏切りといえる行為を数年に渡って行っていたという米山 武さん（仮名・47歳）