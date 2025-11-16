「連続ドラマWシャドウワーク」で主演を務める多部未華子 多部未華子主演の「連続ドラマWシャドウワーク」が、2025年11月23日(日)にWOWOWプライムほかでスタートする。江戸川乱歩賞作家・佐野広実による2022年刊行の同名小説が原作で、夫からのドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、一軒のシェアハウスで共同生活を送り、自らの力で生きようとする姿を描く衝撃のミステリーだ。WOWOW連続ドラマ初主演の多