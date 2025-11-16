数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！見た目はシンプルでも、意外と奥の深い定番問題です。スッとひらめいたあなたは、論理的思考と直感の両方を兼ね備えた“脳トレ上級者”かも？答えを見る↓↓↓↓↓問題：1, 2, 3, 5, 8, 13, □, 34□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前の2つの数に注目してみましょう。どんな関係があるか見えてきます。正解：21正解は「21」でした。▼解説この数列は、有名なフィボ