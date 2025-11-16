ロックバンド「RADWIMPS」の野田洋次郎（40）が16日までに自身のインスタグラムを更新。女優・広瀬すず（27）との2ショットを披露した。黒のキャップ、グレーのシャツに黒のパンツ姿の自身とデニムジャケット、パンツ姿の広瀬がポーズを取るショットをアップ。野田は15日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」にゲスト出演し、広瀬と共演していた。また広瀬はRADWIMPSの楽曲「筆舌」のミュージックビデオに出演する