2025年11月15日午後10時ごろ、北海道豊富町で都市間バスがクマと衝突する事故がありました。この事故でバスの乗員乗客15人にけがはありませんでした。クマは森に立ち去ったということです。事故があったのは豊富町福永の自動車専用道路です。15日午後10時ごろ、都市間バスの運転手から「クマとぶつかった」という趣旨の通報がありました。警察によりますと、札幌発稚内行の都市間バスが、進行方向右側から飛び出してきた体長約2メ&