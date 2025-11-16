１２月開幕の全国高校サッカー選手権大会への出場権を獲得した興国高校（大阪市天王寺区）のサッカー部員数人が飲酒した問題で、同校は１５日、飲酒した部員を除くメンバーで大会に出場すると発表した。同校によると、調査の結果、他の部員に飲酒は認められなかった。飲酒した部員数人については、無期限の部活動停止処分にしている。同校は「関与していない部員までもが、出場を理不尽に絶たれることは、今後の人生に深い傷跡