決勝でフランスのエムと対戦する田中志歩（右）＝15日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）柔道のグランプリ大会は15日、ザグレブで行われ、女子70キロ級で田中志歩（JR東日本）が優勝した。男子81キロ級では伊沢直乙斗（明大）が3位となった。（共同）