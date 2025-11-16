16日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏と中畑清氏が、来年3月に開催されるWBCについて言及した。今回気になるのは、ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3人がWBCに出場できるかどうか。落合氏は「（ドジャースのチームの）監督だったら、球団に任せます。主導権は球団が持ってますから、いくら選手が出たいと言っても、球団がダメですよと言った