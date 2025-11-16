11月15日、高知競馬場で行われた5R・土佐寒蘭特別（2歳・ダ1600m）は、多田羅誠也騎乗の7番人気、ピースドライブ（牝2・高知・工藤真司）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のクスダマ（牡2・高知・雑賀正光）、3着に2番人気のジョウショーボビー（牡2・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:48.4（重）。レース序盤、先行のサンフラワームーンにカントリービクター、クスダマ、モリノカーニバルらが続いて先団を形成、ピー