ヤマハは10月24日（金）、使いやすさとデザイン性を両立したゴルフアクセサリー3点（キャディバッグ、ドライバー用ヘッドカバー、キャップ）を発売します。 使いやすさとデザイン性を重視したゴルフアクセサリーが登場！ キャディバッグ『Y26CBM』 ロゴを前面に配したミドルサイズのキャディバッグ「Y26CBM」は、好評のモデル「Y22CBM」をリニューアル。ヘアライン生地の質感と、