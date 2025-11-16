交際が進むと、「好きな人によく見られたい」という気持ちより「ありのままの自分を受け入れてもらいたい」という気持ちが強まるものです。女性は、どんなときにその思いが成就したと感じるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼氏に『自分をさらけ出すことができた！』と感じる瞬間」をご紹介します。【１】化粧をしない「すっぴん」を見せたとき「裸になるくらい恥ずかしい」（２０