2025年11月1日、デビュー30周年を迎えた6人組男性アイドルグループV6の楽曲全400曲が解禁されました。2021年11月の解散から早4年が経過しましたが、今なおグループとしての人気は衰えることなく、6人それぞれのソロ活動も順調なV6。そのすごさについて改めて考えてみます。◆結成から30年、V6という存在の大きさV6とはご存じの通り、坂本昌行さん、長野博さん、井ノ原快彦さん、森田剛さん、三宅健さん、岡田准一さんからなる6人組