一人ひとりの個性に寄り添うインナーを提案する「UNDY wardrobe」が、誕生2周年を迎えました。ブランドコンセプトである“Walk Proudly”には、自分らしさを大切にしながら毎日を心地よく過ごしてほしいという想いが込められています。今回、日頃の感謝を込めて4日間限定のポイントバックキャンペーンを開催。対象は全商品なので、気になっていたアイテムをお得に迎えるチャンスです。人気のAERA BLUE、Nstyle、温labo