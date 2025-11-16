俳優、ミュージシャンの田口トモロヲ（６７）が１０年ぶりに監督を務める映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」が、来年３月２７日に公開されることが１５日、分かった。脚本は宮藤官九郎（５５）が務める。田口＆宮藤組は２００３年、田口の初監督作となった映画「アイデン＆ティティ」以来、２２年ぶりのタッグ。今作は写真家・地引雄一による自伝的エッセー「ストリート・キングダム」が原作で、１９７０年代