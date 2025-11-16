きのう（15日）深夜、丸亀市で大麻草を所持していたとして、多度津町の男がきょう未明、逮捕されました。 麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、多度津町のとび職の男（23）です。 警察によりますと、男はきのう午後11時50分ごろ、丸亀市のコンビニエンスストア駐車場に駐車中の車内で、大麻草若干量を所持していた疑いで、その場で逮捕されました。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。