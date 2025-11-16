福岡県警八幡西署は16日、北九州市八幡西区引野1丁目付近で15日午後4時ごろ、女子中学生が見知らぬ男から「今からドライブに行かない。連絡先教えて。」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長170程度で40歳くらい。上下黒色の服を着用していた。