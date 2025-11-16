＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン3日目◇15日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞竹田麗央はムービングデーでいきなりつまづいた。お椀状のグリーンで前後左右に逃げ場のない2番。フェアウェイからの2打目は2ヤードほど足りず、傾斜で手前のくぼ地に落ちてきてしまった。【写真】竹田麗央が新パターを投入パターでの3打目は傾斜の途中で失速し、足元まで戻ってきた。ウェッジに持ち替えてのアプ