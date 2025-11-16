京都産業大（京都市北区）の総合グラウンド周辺でクマらしき動物の目撃情報があり、同大学は１５日、学生や教職員の安全のためグラウンド施設の利用を禁止した。同大学によると、１４日午後６時半頃、学生がグラウンドの入り口付近でクマらしき動物を見かけ、京都府警北署に通報。署員が捜索したが、クマの痕跡は確認できなかった。同大学は、１７日にグラウンドで行う予定だった体育の授業を屋内に変更した。グラウンド施設