【平成球界裏面史近鉄編１３０】近鉄、オリックス、巨人と渡り歩き、サラリーマンとして焼酎の販路拡大に動く営業マンに転身。さらには、勤務先が直営する居酒屋の責任者を務めるなど近鉄最後のドラ１・香月良太の人生は動き続けてきた。そして、何と平成を飛び越え令和の時代となった令和６年（２０２４年）には４１歳にして現役復帰という離れ技も見せてくれた。九州アジアリーグに準加盟した佐賀インドネシアドリームズに、