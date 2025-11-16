お家時間にホットビスケットはいかが？ 寒さが厳しくなってきて、お家でゆっくり過ごす日が増えた方も多いかと思います。今日は、お家で作れるホットビスケットをご紹介します。コーヒーや紅茶とともに召し上がれ。 ホットケーキミックスで手軽にビニール袋を使って手軽にさっくりふんわりおいしい 用意する材料はホットケーキミックスや薄力粉などの粉類に、バター、牛乳、砂糖など。スーパーで購入できる材料で作ることができ