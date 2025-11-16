ウエストランド・井口と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が11月13日（木）に配信。番組の中で井口が自身の“恋愛トーク”にかんする確固たるこだわりを明かす一幕があった。番組後半、吉住が「恋愛のより深いところを喋る番組増えすぎ」と、最近のテレビ業界の風潮に懸念を示す。これに井口も「本当にやばいよ」「下品じゃん」と強く同意。井口は「元カノがどうこうとかも絶対言わな