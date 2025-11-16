¸½Ìò³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ²È¤Ç¤â¤¢¤ëÃæ»³Í´¼¡Ïº¤µ¤ó¤ËÏ²¿Í»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Ãæ»³¤µ¤óÄó¶¡¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û45ºÐ¡¢¼ê½Ñ¼¹ÅáÁ°¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¡£¸½Ìò³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡Öµã¤¯¤Ê¸¦½¤°å¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ï²¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë¿Í¤¬20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1/2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£¡ÖÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç³Ø¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤Ï¤É¤¦¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦