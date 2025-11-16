「マウスガード」と聞くと、ボクシングやラグビーなど激しい接触のあるスポーツで使用される歯のプロテクターをイメージする方も多いのではないでしょうか？ しかし近年、マウスガードは単なる安全具としてだけでなく、スポーツパフォーマンスの向上にも効果があることがわかってきました。そこで、マウスガードの基礎知識について、おおしか歯科医院の大鹿先生に解説して