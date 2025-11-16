「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）3位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）4位PENTAX WG-1000 グレーWG-1000GRAY（リコーイメージング）5位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）6位PIXPRO WPZ2