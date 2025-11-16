アイ・オー・データ機器は11月14〜18日23時59分の期間、能登半島地震からの復興応援の一環として、11月14日に全国公開される映画「港のひかり」とのコラボキャンペーンを、同社の公式Xアカウント（@io_data）にて開催する。●賞品をセットで5人にプレゼント映画「港のひかり」は、元ヤクザの漁師と視力を失った少年の友情を描く物語で、アイ・オー・データ機器の本社がある石川県が撮影地となっている。同作品には、震災以前の