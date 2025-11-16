シャープな効きを見せるようになった「カスタム指示」で回答を俳句調に固定 Photo: かみやまたくみ 課金してると感じやすいかも。2025年11月13日、ChatGPTにアップデートが入り、利用されているAIモデルが新しい「GPT-5.1」になりました。前モデル「GPT-5」の一部性能が不評だったためのテコ入れです。実際触ってみると、アップデートの影響は確かに感じられ、利用の仕方に影響するものもあ