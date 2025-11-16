米シアトルの沖合で、アザラシがボートに乗ってシャチの群れから間一髪で逃げる瞬間が撮影された/Charvet Drucker/ @charvetd_photography via AP（CNN）米ワシントン州シアトルの沖合で、アザラシがシャチの群れから逃れようとボートに飛び乗る劇的な瞬間が撮影された。危機一髪の様子は、ボートに乗っていたアマチュアの野生動物写真家が撮影した。ワシントン州のカマノ島で12日、写真家らが乗船していたボートに1匹のアザラシが