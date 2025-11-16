筋力トレーニングは健康にとって非常に重要であることが示されており、糖尿病や心血管疾患などのリスクを下げることや、睡眠の改善にも役立つといわれています。プレプリントサーバーのbioRxivに掲載された論文では、週2〜3回の筋力トレーニングがわずか8週間で腸内細菌叢(そう)に変化をもたらすとの研究結果が報告されました。Resistance Training Reshapes the Gut Microbiome for Better Health | bioRxivhttps://www.biorxiv.o