バスは「江北駅」始発東京都交通局と足立区は2025年11月13日、日暮里・舎人ライナーの混雑緩和に向け、朝ラッシュ時に直行バスを運行する実証実験を12月22日から実施すると発表しました。【バスけっこう豪華では…？】これが「直行バス」の概要です（画像）足立区西部の南北を貫く日暮里・舎人ライナーは、国の混雑率調査で2024年度まで5年連続でワースト1位を記録しています。しかし増発や長編成化がもはや困難となっており、