ドラマ『ぼくたちん家』が、賞総ナメの“名作”になりうる理由（画像：日本テレビ『ぼくたちん家』公式サイトより）【写真】「思ってた手越と違う」？思いっきりイメチェンした姿10月から放送開始されたドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）。第1話の視聴率は5.1%で、今クールのドラマの初回世帯視聴率ではTOP10圏外だ。その後も視聴率は5％前後を推移し、TVerやNetflixのランキングで時折ランクインしてはいるものの、大ヒッ