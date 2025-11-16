元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送された日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。3歳から通っているという米ハワイで過ごす様子が紹介され、人気タレントから同番組出演をめぐり“説教”されたことを告白した。一茂は、ハワイの草原にあるベンチに座りつつさまざまな話をトーク。その中で「ここ来る前に出川てっちゃん（タレント出川哲朗）に説教されてきたんだよ。“一茂さんね、『アナザース