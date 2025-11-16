14日に2026ワールドカップ欧州予選でルクセンブルク代表を2-0で撃破し、勝ち点を12に伸ばしたドイツ代表。格下のルクセンブルクから確実に勝ち点3は稼いだものの、目の肥えたドイツのサッカーファンを納得させるには不十分だろう。ドイツの目標は常にワールドカップ優勝にあるが、独『Bild』は今の実力では到底無理と辛口だ。「ルクセンブルクには2-0で勝利したが、前半の内容は驚くほど低調だった。3試合連続のクリーンシート、予