ノルウェー代表に歓喜の時が近づいている。ノルウェーは13日に2026ワールドカップ欧州予選でエストニアと対戦し、4-1で勝利。これで予選7連勝となり、W杯出場が決定的となった。まだ予選最終節で2位イタリアとの試合を残しているが、イタリアとは勝ち点差3に加えて得失点差が17もついている。イタリアに9点差で負けない限り、ノルウェーはW杯出場権を手にできる。エストニア戦後には、ドレッシングルームでノルウェーの選手たちも