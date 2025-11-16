今月は欧州でU-21欧州選手権予選も行われていて、U-21ドイツ代表は14日にU-21マルタ代表と対戦。ここで輝きを放ったのがバイエルンで売り出し中のMFトム・ビショフ（20）、MFレナート・カール（17）の2人だ。ビショフはこのゲームでセントラルMFながらハットトリック、カールは2ゴールを記録し、チームの6-0大勝に貢献した。今季バイエルンで一気にブレイクした17歳のカールはこれがU-21代表でのデビュー戦であり、20歳の先輩ビシ