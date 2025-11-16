2023年4月に努力義務化された自転車のヘルメット着用。努力義務化後のヘルメット着用率は上昇傾向で、警察庁の調査によると、2025年6月の調査では、全国平均は21.2％となっていて、前年より4.2ポイント上昇しています。また、1位は愛媛県で70.3％、2位は大分県で53.7％、3位が山口県で49.9％となりました。それに対して石川県での着用率は24.5％で、3年連続で全国平均を上回っていますが、2024年の29.6％より5.1ポイント低下する結