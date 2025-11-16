◆Ｕ―１７・Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦日本３―０南アフリカ（１５日、カタール・ドーハ）日本が南アフリカを３―０で下し、１６強進出を決めた。前半はチャンスを逃し、無得点となったが、後半３分に右クロスから、ＦＷ浅田大翔（横浜ＦＭ）が自らのシュートのこぼれ球を押し込んで先制。同１４分にも、ＦＷ吉田湊海（鹿島ユース）が追加点を奪った。さらに同２７分に、ＣＫからＤＦ藤井翔大（横浜ＦＭユース）が頭