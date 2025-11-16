既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題を巡り、前橋市の小川晶市長（４２）は１５日、前日に続き地元ラジオ局主催の同市岩神町で行われた市民との公開対話集会に出席した。約１７０人が参加した市民からは続投と辞職を求める意見があり、終了後、小川氏は記者団に「皆さんの意見一つ一つをよく受け止めたい」と述べるにとどめた。不信任決議案が可決された場合の対応は「結論を出していない」との立場を維持。対立