社員や部下の退職、メンタル不調などによる休職、職務やメンバーの中での不満の爆発……こうした仕事上でのネガティブなサプライズは、ある日突然訪れるもの。こうした事態を避け、突然の退職や休職などの「前兆」を見逃さないためには、何に気をつければよいのだろうか？※本稿は、株式会社クロスリバー代表取締役社長の越川慎司『一流のマネジャー945人をAI分析してわかった できるリーダーの基本』（日経BP）の一部を抜粋・編集