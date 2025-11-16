■「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で2026年下期に独占配信予定のオリジナルドラマ『殺し屋たちの店』シーズン2より、イ・ドンウク、キム・ヘジュン、イ・グォン監督が登壇した。【画像】『殺し屋たちの店』シーズン2、そのほかの写真本作は、唯一の保護者だった元傭兵の叔父ジンマン（演：イ・ドンウク）が残した“危険な遺産”である、殺し屋たち御用達の