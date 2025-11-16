ソフトバンクから戦力外通告を受けて現役続行を希望していた武田翔太投手（３２）が韓国プロ野球（ＫＢＯ）のＳＳＧランダースに加入することが１５日、分かった。ＫＢＯは２０２６年から「アジアクォーター制」を導入。元来、ＫＢＯ各球団は外国人選手を３人まで保有できるが、今回の「アジアクォーター制」の活用によりアジア、豪州籍選手に限り、別に１人まで獲得することが可能になった。注目の「アジア枠」でＳＳＧが獲得に