中国政府外交部は14日夜、現在の日本は中国人にとって極めて危険として、自国民に向けて日本への渡航を自粛するよう呼びかけた。すると台湾では、インターネットに「中国人は行かないで。危険は私たちが引き受ける」といった投稿が相次いだ。台湾メディアや米国に拠点を置く華字メディアの世界日報などが伝えた。在日中国大使館も公式サイトで「重要通知」として、日本への渡航を自粛するよう中国語で呼びかけた。理由としては「今